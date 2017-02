Wer macht den besten Presssack im Landkreis Roth?

LANDKREIS ROTH - Der Landkreis Roth sucht wieder den besten Presssack. Metzgereien können sich ab sofort für den Wettbewerb 2017 anmelden. Am 22. Februar ist dann die Vorentscheidung.

Das Reinheitsgebot eines Pressacks lautet: Blut, Muskelfleisch, Kopffleisch, Speck und Gewürze - nur dann ist er echt. © Gerner



Der rote Presssack ist in Franken klassischer Bestandteil einer Brotzeit und wird von den Metzgereien und Wirten nach hauseigenem Rezept hergestellt. Auch in diesem Jahr macht sich der Landkreis Roth auf die Suche nach den besten Presssäcken. Im vergangenen Jahr stellten sich 17 Presssackhersteller der Jury. Die Juroren kürten dabei den „Roten“ der Metzgerei Claus Böbel aus Rittersbach zum besten Presssack im Landkreis.

Metzgereien, Gasthöfe und Direktvermarkter aus dem Landkreis Roth, die am Presssack-Wettbewerb 2017 teilnehmen möchten, können sich bis Mittwoch, 15. Februar, beim Landratsamt Roth, Amt für Kultur und Tourismus, Telefon (0 91 71) 81-13 29, oder Mail: tourismus@landratsamt-roth.de anmelden. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Bereitstellung einer kostenlosen Kostprobe von einem halben Presssack, etwa einem Kilogramm.

Der Vorentscheid findet am Mittwoch, 22. Februar, im Landratsamt statt. Am 16. März ist dann die Messe „Freizeit und Garten“ in Nürnberg Schauplatz der Endausscheidung der besten Presssäcke, die am Messestand des Landkreises gekürt werden.

