Wer wird Miss Schwabach?

Am 16. Dezember wird im Markgrafensaal die schönste Frau der Stadt gekürt - vor 7 Minuten

SCHWABACH - Miss-Wahl im Markgrafensaal: Die Schönheitsstube Wendelstein und die Schwabacher Tanzschule "J&K Art of Dance" laden für den 16. Dezember zum "Ball der weißen Nacht" ein. Dabei wird die offizielle Wahl zur Miss Schwabach stattfinden. Durch den Abend führen Moderator Lutz Riemenschneider und Tanzlehrerin Joanna Reutner.

Soraya Kohlmann (Mitte) ist die amtierende Miss Germany. Die Frau, die zur Miss Schwabach gewählt wird, kann es theoretisch auch so weit bringen. Sie nimmt auf jeden Fall an der Miss Bayern Wahl teil. © dpa



Die Siegerin qualifiziert sich zur Wahl der Miss Bayern. Die schönste Frau im Freistaat kann dann an der Wahl zur Miss Germany teilnehmen. Bewerbungen für die Wahl sind noch bis zum 8. Dezember möglich. Bedingungen sind: deutsche Staatsangehörigkeit und ein Alter von 16 bis 28 Jahren. Die Bewerberin muss ledig und kinderlos sein. Oben-Ohne-Aufnahmen oder Nacktbilder dürfen von ihr bisher nicht veröffentlicht worden sein. Am 9. Dezember werden in der Tanzschule "J&K Art of Dance" im Rahmen eines Vorcastings die zwölf Teilnehmerinnen für den 16. Dezember ausgewählt.

In den Wertungsdurchgängen bei der "Weißen Nacht" im Markgrafensaal, die um 20 Uhr (Einlass ab 19.15 Uhr) beginnt, präsentieren sich die Frauen im Abendkleid und im Bikini. Jede Teilnehmerin gibt außerdem ein Interview. Dabei geht es um Natürlichkeit, Schlagfertigkeit und Sympathie. Nach Auswertung der Jurystimmen erfolgt die Siegerehrung zum Abschluss der Veranstaltung.

Für das Styling der Kandidatinnen sind die Schönheitsstube Wendelstein mit Chefin Monika Gruber und das Team des "Coiffeur Kampen" aus Schwanstetten verantwortlich. Mitglieder der Jury sind unter anderem die Schwabacher Ex-Faschingsprinzessin Annika Loy, Landtagsabgeordneter Karl Freller, OB Matthias Thürauf und der Rednitzhembacher Promi-Friseur Marcel Schneider.

Auf www.miss-schwabach.com kann man sich für das Vorcasting bewerben, Tickets für die Wahl zum Preis von 30 bis 50 Euro gibt es auf www.weisse-nacht-schwabach.de

ROBERT SCHMITT