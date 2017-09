Wie aus Fußballern Freunde wurden

SV Barthelmesaurach und A.s.d. Quinzano nahe Verona pflegen jetzt 40 Jahren Kontakte — Jubiläumsbesuch - vor 32 Minuten

BARTHELMESAURACH - Seit 1977 pflegt der SV Barthelmesaurach mit dem italienischen A.s.d. Quinzano eine Freundschaft. Jetzt machte sich eine Reisegruppe aus dem Kammersteiner Ortsteil, darunter auch Spieler der ersten und zweiten Fußballmannschaft, auf den Weg nach Verona, um im Stadtteil Quinzano die 40-jährige Freundschaft zu feiern. Der Höhepunkt der Reise war ein Freundschaftsspiel der beiden Fußballvereine.

Fußball gespielt wurde auch zum 40-jährigen Jubiläum der Freundschaft zwischen dem SV Barthelmesaurach und dem A.s.d Quinzano. Doch das Bild zeigt schon: Hier standen keine Gegner auf dem Platz.



Fußball gespielt wurde auch zum 40-jährigen Jubiläum der Freundschaft zwischen dem SV Barthelmesaurach und dem A.s.d Quinzano. Doch das Bild zeigt schon: Hier standen keine Gegner auf dem Platz.



Vor 40 Jahren hatte diese Verbindung durch Fußball begonnen. Der in Barthelmesaurach lebende Mario Ferrari und sein in Quinzano lebender Bruder Franco Ferrari hatten mit Enio Residori, damaliger Vorsitzender des AC Quinzano, Freundschafts-spiele der beiden Vereine organisiert. Abwechselnd traf man sich in Barthelmesaurach und in Quinzano. Dadurch sind freundschaftliche Verbindungen entstanden, die über diese lange Zeit erhalten und gepflegt wurden.

Im vergangenen Jahr konnte die Gemeinde Kammerstein mit der Commune Quinzano die 30-jährige Partnerschaft in Kammerstein feiern, die sich auch durch diese Verbindung ergeben hat.

Freundschaft bekräftigt

Beim Besuch der Barthelmesauracher in Quinzano haben nun die Vorsitzenden der beiden Sportvereine, Albert Bundschuh und Giuseppe Bergamaschi, mit der Unterzeichnung einer Urkunde diese Freundschaft erneut bekräftigt.

Die Barthelmesauracher Reisegruppe genoss den Aufenthalt bei den Freunden in Quinzano vor den Toren Veronas. © Fotos: SV Barthelmesaurach



Die Barthelmesauracher Reisegruppe genoss den Aufenthalt bei den Freunden in Quinzano vor den Toren Veronas. Foto: Fotos: SV Barthelmesaurach



Doch nicht nur Fußball stand auf dem Programm. Die italienischen Freunde hatten ein tolles Programm vorbereitet. So konnte die Reisegruppe die Fertigungsstätte des bekannten "Grana Padano" besichtigen und in einem Weingut den köstlichen Rebensaft genießen. Alberto Bozza und Patrizia de Nardi, beide wichtige Ansprechpartner der Freundschaft, brachten die Barthelmesauracher in der kürzlich restaurierten Seilbahn von Castel San Pietro hoch über die Dächer von Verona. Viel Interessantes und Wissenswertes erzählten die beiden bei einem traumhaften Blick über die Stadt.

Hochklassiger Chor

Der "Coro Scaligero dell’Alpe" lud die Reisegruppe in sein Vereinsheim Alpini die Parona ein. Die Gäste wurden mit vielen italienischen Schmankerln verwöhnt und der Chor umrahmte den Abend mit faszinierendem Chorgesang.

Bei einem gemütlichen Beisammensein dankte Alberto Bozza den "Gründungsvätern" Mario Ferrari und Enio Residori, die beide aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Feier teilnehmen konnten. Dank galt auch Siegfried Luschka, Albert Bundschuh und Albert Burk, der als Dolmetscher treue Dienste leistet. Auch den Partnerschaftsbeauftragten des Gemeinderats, Oliver Luschka und Willi Lemke, sprach er seinen Dank aus. Bei Angelo Stanzial bedankte er sich für seine Unterstützung.

Nach der Besichtigung des ehemaligen Fischerdorfes Borghetto sul Minico und einer kräftigen Stärkung auf einem Gut in den Weinbergen von Valeggio war es schon wieder Zeit Abschied zu nehmen. Beeindruckt von der Gastfreundschaft und den herzlichen Begegnungen, traten die "Drauracher" die Heimreise an und freuen sich schon jetzt auf einen Gegenbesuch der italienischen Freunde im kommenden Jahr.