Nach der Katastrophe in London: Wir haben nachgefragt - vor 3 Stunden

SCHWABACH - Der Brand des Londoner Grenfell-Hochhauses dürfte rund 80 Todesopfer gefordert haben, genaue Zahlen werden noch ermittelt. Vor wenigen Tagen zeigte die Evakuierung eines Hauses in Wuppertal, dass auch in Deutschland eine solche Katastrophe im Bereich des Möglichen liegt. Deshalb die Frage: Wie sicher sind Schwabachs Hochhäuser?

Die drei mächtigsten Hochhäuser Schwabachs stehen im Eichwasen. Foto: Thomas Correll



Zunächst einmal sollte geklärt werden, um was es überhaupt geht: Hochhäuser fallen im Baurecht in die Kategorie "Sonderbauten" – es sind Gebäude, die über 22 Meter hoch sind. Davon gibt es in Schwabach neun Stück, sechs im Eichwasen, zwei am Hochgericht und eines an der Bahnhofstraße.

Die Einordnung hat praktische Gründe. "Es gibt keine Drehleitern, die über 22 Meter in die Höhe reichen", erklärt der Chef der Schwabacher Feuerwehr, Holger Heller. Entsprechend müssen bei Hochhäusern strengere Brandschutzkriterien eingehalten werden. Es ist Vorschrift, so Stadtsprecher Jürgen Ramspeck, dass alle zwei bis drei Jahre eine sogenannte Feuerbeschau gemacht wird. Das passiert bei allen Schwabacher Hochhäusern. Mitarbeiter des Bauamts arbeiten dann eine lange Liste an Punkten ab, überprüfen etwa Brandschutztüren, Fluchtwege oder Feuerlöscher.

Gefährlicher Übergriff

Zu Zimmerbränden kommt es dennoch immer wieder, wie vor einigen Jahren in einem der Eichwasen-Hochhäuser. Gefährlich wird es für das ganze Gebäude dann, wenn der Brand über die Fenster, Türen oder Schächte auf andere Wohnungen übergreift, oder – wie in London – die Wärmedämmung in der Wand selbst Feuer fängt. Bei dem Brand am Eichwasen kam es dazu nicht. Das Haus wurde außerdem vor kurzem saniert. Ramspeck betont, dass die Stadt auch bei den anderen beiden großen Hochhäusern im Eichwasen auf eine Überprüfung des Sanierungsbedarfs hinwirken will. Die Häuser sind im Besitz von Eigentümergemeinschaften.

Die drei kleineren, hinteren Eichwasen-Hochhäuser gehören, ebenso wie die zwei am Hochgericht, der GeWoBau. Deren Geschäftsführer Harald Bergmann betont: "Wir nehmen das Thema Brandschutz wahnsinnig ernst." Grundlage sei zum einen, dass "alle Gebäude den baurechtlichen Anforderungen entsprechen".

Feuerbeschau alle zwei Jahre

Das sei aber noch lange nicht alles. Neben den Begehungen durch das Bauamt macht die GeWoBau eigene Feuerbeschauen – auch im zweijährigen Turnus, jeweils um ein Jahr versetzt mit der städtischen Überprüfung. Bergmann zeigt die Liste, die dabei abgearbeitet wird: Wird das Rauchverbot eingehalten? Sind Rettungspläne gut einzusehen? Sind Feuerlöscher gut zugänglich? Zwei DIN-A4 Seiten solcher Fragen werden geklärt. Zusätzlich überprüfen die Hausmeister der GeWoBau-Hochhäuser alle zwei Wochen eine weitere, etwas weniger umfangreiche Liste.

Bleibt die Frage der Dämmung. "Die Fassade der Häuser im Eichwasen wurde seit dem Bau einmal gestrichen, aber sonst nicht verändert", sagt Bergmann. Damals wurden die Faserzementplatten als nicht brennbar eingestuft. Was als Dämmmaterial verwendet wurde, weiß Bergmann nicht. Man wolle die Wände der 1974 erbauten Gebäude demnächst von Sachverständigen überprüfen lassen. Die in den 60er Jahren entstandenen Häuser am Hochgericht habe man erst 2008 modernisiert und dabei auch viel Geld in den Brandschutz investiert. "In der Fassade ist Steinlamelle verbaut, die definitiv nicht brennbar ist."

In allen GeWoBau-Häusern, nicht nur den hohen, gebe es außerdem bereits Rauchmelder. Gesetzlich ist das erst ab Ende 2017 vorgeschrieben.

Der Faktor Mensch

Wie Bergmann und auch Holger Heller von der Feuerwehr gleichermaßen betonen, spielt jedoch ein weiterer Punkt eine große Rolle in Sachen Brandgefahr: der Faktor Mensch.

Heller zählt die klassischen Brandursachen auf: alte Sechsfachstecker, die für heutige Watt-Belastung nicht ausgelegt sind, außerdem Elektrogeräte, Kerzen, Kamine, unbeaufsichtigte Kochtöpfe auf dem Herd.

Bergmann und seine Leute schlagen sich mit anderen Problemen herum: An den Wochenenden passt ein Sicherheitsdienst auf, "dass in den Treppenhäusern keine Saufgelage stattfinden". Müll und Zigaretten können sich schnell zu Brandherden entwickeln. Mieter werden grantig, wenn ihre Weihnachtsdekoration aus Brandschutzgründen abgehängt wird.

Geklaute Feuerlöscher

Gefährlich ist es auch, wenn der Kinderwagen oder der Rollator im Flur steht. Die GeWoBau bietet dann kostenlose Boxen vor der Tür an. Ein weiteres Problem: Sogenannte Obentürschließer, die dafür sorgen, dass Türen von selbst wieder zufallen, werden von den Mietern aus Bequemlichkeit ausgehängt. Feuerlöscher werden geklaut: "Da kommt alle paar Wochen einer weg, wir haben ein Abonnement mit dem Hersteller", schildert Bergmann die Situation.

Alle Beteiligten sollten also das Ihre tun, um Brände zu vermeiden. Regelmäßige Überprüfung und saubere Instandhaltung der Häuser ist ebenso wichtig wie das Freihalten von Fluchtwegen oder Vorsichtsmaßnahmen in der Wohnung. Immerhin, so konstatiert Jürgen Ramspeck: "Was in London passiert ist, ist in Schwabach nicht zu befürchten."

