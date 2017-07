Wincent Weiss als Hochzeitsgeschenk

Nach dem Auftritt beim "Heimatgold"-Open Air noch bei Feier in Rednitzhembach - vor 34 Minuten

REDNITZHEMBACH - Jörg Deffner, Bilderbuch-Trauzeuge, schmiedete heimlich einen Plan, der vollends aufging: Am Samstag tauchte Popstar Wincent Weiss nach seinem Auftritt auf dem "Heimatgold"-Festival in Schwabach auf einer Hochzeitsfeier in Rednitzhembach auf und sang für ein überwältigtes Brautpaar.

Ein unvergesslicher Moment: Kathi und Marco Luger aus Rednitzhembach erhielten auf ihrer Hochzeitsfeier überraschenden Besuch von Popstar Wincent Weiss (Mitte), der ein kleines Privatkonzert gab. © Daniela Groth



Kathi Luger (geboren Wick) von der Band "3erlei+1" heiratete ihren Mann Marco. Gefeiert wurde im Gemeindezentrum. Der Trauzeuge der Braut, Jörg Deffner, hatte bei den Hochzeitsvorbereitungen eine Idee, die nun alsbald Wirklichkeit werden sollte.

Am Tag der Trauung fand das Konzert von Wincent Weiss auf dem Martin-Luther-Platz in Schwabach statt (wir berichteten). Die männlichen Mitglieder der Band "3erlei+1" wären gerne zu dem Konzert gegangen. Das war aber angesichts der Hochzeitsfeier nicht möglich. Deshalb entschied sich Jörg Deffner kurzerhand, eine E-Mail an Wincent Weiss nach dem Motto "Wenn man schon nicht zu dem Sänger gehen kann, vielleicht kommt der Sänger dann zu uns?" zu schicken. Deffner wusste nämlich, dass der Künstler immer wieder ungewöhnliche Aktionen an ungewöhnlichen Orten unter dem Motto "Irgendwas gegen die Stille" veranstaltet.

Zwar mit wenig Hoffnung auf Reaktion, aber mit der Vision, diesen besonderen Act als Überraschung zu bringen, lud Deffner den Sänger zur Hochzeit ein und bat ihn, die Gäste mit einem Auftritt zu überraschen.

Plötzlich kam die Zusage

Fünf Tage vor der Trauung kam tatsächlich die Antwort, die der Hochzeitsfeier nun die Krone aufsetzen sollte: "Hallo, lieber Jörg, Wincent ist Feuer und Flamme für die Idee", schrieb das Management. Damit war klar: Der Sänger wird auf der Feier von Kathi und Marco auftreten.

Kurz nach 22 Uhr kam Wincent Weiss mit Gitarrist, Tontechniker und Crew nach Rednitzhembach und wurde zunächst durch den Hintereingang auf die Bühne geschleust. Im Saal lief unterdessen die Party, die plötzlich von Jörg Deffner und seinen Bandkollegen unterbrochen wurde.

Nach der Anmoderation und den fragenden Blicken des Brautpaares wurde das Feuerwerk gezündet: Der Vorhang öffnete sich und unter tosendem Beifall gab Wincent Weiss drei seiner bekanntesten Songs zum Besten.

Die Aktion wurde parallel via Livestream bei Facebook geteilt und bereits über 270 000 Mal aufgerufen.

"Richtig wohl gefühlt"

Ohne Gage, aber mit viel Herz, hat Wincent Weiss einen unvergesslichen Abend beschert. Nach dem Auftritt setzte er sich wie ein Kumpel auf den Bühnenrand, hielt Smalltalk und stand für Fotos zur Verfügung. Mit den Worten "Ich hab mich richtig wohl gefühlt bei euch. Danke, dass wir eure Gäste sein durften" ging es für den jungen Mann wieder zurück nach Schwabach.

