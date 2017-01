Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

500 Jogginghosen-Fans bekommen Sekt in Schwabacher Real Mindestens 500 Jogginghosen-Träger haben sich am Donnerstag in einem Schwabacher Supermarkt über ein Gratis-Fläschchen Sekt freuen dürfen. Einzige Voraussetzung: Kurz vor dem internationalen Tag der Jogginghose sollten die Kunden in Schlabberbuchse vorbeischauen.

Fulminante Inthronisation der Schwabacher Faschingsgesellschaft Seit 50 Jahren gibt es die Schwabacher Faschingsgesellschaft nun. Im Markgrafensaal haben die Schwabanesen in eindrucksvoller Weise zum 48. Mal ein Prin­zenpaar an die Macht in Schwabach gebracht.