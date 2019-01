Wohnungsbrand in Schwabach: Ehemann in U-Haft

SCHWABACH - Polizei und Staatsanwaltschaft haben den derzeitigen Ermittlungsstand in Sachen Wohnungsbrand in der Südlichen Ringstraße bekanntgegeben. In den Fokus der Ermittlungen ist der 58-jährige Bewohner gerückt.

Im Fall des Wohnungbrands in der Schwabacher Ringstraße wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Foto: NEWS5



Es könnte sich bei dem Fall um eine Familientragödie handeln. Das legt zumindest das Ermittlungsverfahren nahe, das die Polizei nun eingeleitet hat. Demnach besteht der Verdacht auf Tötung auf Verlangen und schwerer Brandstiftung gegen den 58-Jährigen.

Das heißt: Es könnte sich so zugetragen haben, dass der Mann seine 72-jährige Frau auf deren Verlangen hin bereits am Montag, 7. Januar, getötet und am Tag darauf die Wohnung angezündet hat. Eine Obduktion der Frau hat ergeben, dass sie zum Zeitpunkt des Brands bereits tot war.

Am Dienstag, 8. Januar, hatte die Dachgeschosswohnung gebrannt. Einsatzkräften der Feuerwehr war es zunächst gelungen, den Bewohner aus der Wohnung zu retten. Er musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ehefrau war hingegen tot aus der Wohnung geborgen worden.

Beamte der Kriminalpolizei Schwabach nahmen in der Folge Untersuchungen zur Brandursache auf. Hierbei fanden die Ermittler konkrete Anzeichen dafür, dass der Brand in der Wohnung vorsätzlich gelegt worden war.

Der 58-jährige Mann befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

