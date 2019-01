Wohnungsbrand in Schwabach: Frau kommt ums Leben

Vorfall ereignete sich in der Südlichen Ringstraße - vor 30 Minuten

SCHWABACH - Beim Brand einer Dachwohnung am Dienstagvormittag in der Südlichen Ringstraße in Schwabach ist eine Frau offenbar durch eine Rauchgasvergiftung ums Leben gekommen. Zudem erlitt ein Mann lebensgefährliche Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Das hat die Pressestelle der Polizei Mittelfranken in einer ersten Stellungnahme auf Tagblatt-Anfrage mitgeteilt. Die Opfer sind noch nicht identifiziert. Auch die Brandursache ist noch unklar. Die Kripo Schwabach ermittelt.

Etwa um 10.15 Uhr war das Feuer der Polizei gemeldet worden. Die Feuerwehr hatte den Brand offenbar schnell unter Kontrolle hatte und konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Aufgrund des Einsatzes musste die Südliche Ringstraße gesperrt werden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

GÜNTHER WILHELM