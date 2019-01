Wohnungsbrand in Schwabach: Frau tot aufgefunden

Mann lebensgefährlich verletzt - Brandursache noch unklar - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Tragisches Unglück: Beim Brand einer Dachwohnung in der Südlichen Ringstraße in Schwabach ist eine Frau tot aufgefunden worden. Zudem erlitt ein Mann lebensgefährliche Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Bei den Opfern handelt es sich mutmaßlich um die 72-jährige Hausbewohnerin und ihren 58-jährigen Ehemann.

Am Dienstag musste die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Südlichen Ringstraße nach Schwabach ausrücken: Eine Frau konnte nur noch leblos geborgen werden. © NEWS5

Ein Bewohner des Mehrparteienhauses in der Südlichen Ringstraße hatte am Dienstag gegen 10.15 Uhr Rauch aus der Dachgeschosswohnung des Gebäudes wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten zunächst einen Mann aus der betroffenen Wohnung retten. Er musste mit einer lebensbedrohlichen Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Bei der weiteren Suche fanden die Einsatzkräfte auch noch eine Frau, die aber nur noch tot geborgen werden konnte.

Der Freiwilligen Feuerwehr Schwabach gelang es letztlich mit Unterstützung der Stadtteil-Feuerwehren aus Limbach, Penzendorf und Schaftnach den Wohnungsbrand zu löschen. Insgesamt waren am Brandort über 40 Feuerwehrleute im Einsatz. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 100.000Euro. Derzeit geht die sie davon aus, dass es sich bei den beiden Brandopfern um eine 72-jährige Hausbewohnerin und ihren 58-jährigen Ehemann handelt. Offiziell bestätigt ist dies aber noch nicht.

