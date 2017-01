Wolkersdorf: Hausherr überrascht Einbrecher

SCHWABACH - Ein Unbekannter ist am Donnerstagabend in ein Reiheneckhaus in der Wolkersdorfer Woelckernstraße eingebrochen. Er wurde allerdings vom nach Hause kommenden Hausherrn gestört.

Gegen 18 Uhr verschaffte sich der Unbekannter Zutritt zu dem Anwesen in der Woelckernstraße, indem er ein Terrassenfenster aufhebelte. Im Haus durchwühlte der Täter das Schlafzimmer und einen Kleiderschrank, wurde jedoch kurz nach 18 Uhr vom nach Hause kommenden Hausherrn überrascht. Der Einbrecher flüchtete unerkannt durch den Garten.

Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Schwabacher Kripo bittet eventuelle Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

