Worzeldorf: Hauptstraße drei Wochen gesperrt

Verkehr wird umgeleitet - Nur für Feuerwehr befahrbar - vor 0 Minuten

WORZELDORF - Ab Montag, 9. Juli, wird die Worzeldorfer Hauptstraße für drei Wochen gesperrt. Weil die verschlissene Fahrbahn erneuert werden muss, wird die Hauptstraße nach der Einmündung der Friedrich-Overbeck-Straße bis zur Einmündung der Straße "An der Radrunde" komplett gesperrt.

Ab hier wird die Worzeldorfer Hauptstraße gesperrt, nur die Feuerwehr erhält dauerhaft Zugang. © F.: Karl



Das bereits erneuerte Teilstück wird erhalten bleiben, die beiden Einmündungen und die westliche Fahrbahnseite werden aber komplett saniert. Das bedeutet, dass der gesamte Durchgangsverkehr von und nach Herpersdorf über die Spitzwegstraße und die südliche Worzeldorfer Hauptstraße umgeleitet wird. Dazu werden vor allem an der Einmündung der Worzeldorfer Hauptstraße in die Spitzwegstraße südlich von Worzeldorf mobile Ampelanlagen installiert, um den Verkehrsfluss aufrecht zu erhalten.

Die geringe Straßenbreite dürfte aber besonders durch die umgeleiteten Buslinien zu Problemen führen. Zudem wird die Haltestelle Worzeldorf Feuerwehrhaus nicht mehr bedient. Die VAG wird die Fahrgäste noch mit Infoboxen über die Änderungen informieren. Besonders für die Worzeldorfer Verbindung nach Kornburg ergeben sich Veränderungen, hier dürfte die Linie 53 wichtig werden.

Für die Anwohner bedeutet die Sperre aber, dass die Anwesen in der Worzeldorfer Hauptstraße während der Bauzeit für Kraftfahrzeuge nicht erreichbar sind. Die Anlieger müssen daher ihre Autos im umliegenden Bereich parken. Für die Straßen Am Wiesengrund, Habermannstraße, Gartenäckerweg und Gustav-Zindel-Straße wird in der Gustav-Zindel-Straße die Sperre zur Verkehrsberuhigung für den Anliegerverkehr aufgehoben, um die Erreichbarkeit weiter sicherzustellen.

Auch für die Freiwillige Feuerwehr bleibt trotz der Fahrbahnerneuerung vor dem Gerätehof die Ausfahrt in die Spitzwegstraße offen, weil dort die Arbeiten nur halbseitig ausgeführt werden.

tka