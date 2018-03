Worzeldorf: Platten aus Kirchendecke abgestürzt

WORZELDORF - In der erst vor zwei Jahren sanierten Osterkirche in Worzeldorf haben sich in der Nacht auf Dienstag Deckenplatten gelöst und sind in den Kirchenraum herabgefallen.

Aufräumen nach dem Absturz, blau ist die Dachdämmung sichtbar. Foto: F.: Karl



Ein Bild der Verwüstung bot sich Pfarrerin Beate Kimmel-Uhlendorf, als sie am Dienstagmorgen den Kirchenraum betrat. Von einem der elf Deckensegmente hatten sich fast alle Bretter gelöst und waren in den Kirchenraum und auf die dort stehenden Stühle gestürzt.

Zwei Jahre ist es erst her, dass die sanierte Osterkirche wieder eingeweiht wurde. Jetzt haben sich von einem Teil der Akustikdecke Bretter gelöst, die Ursache für den Schaden ist völlig unklar, nachdem sogar die an der Unterkonstruktion befestigten Holzsplitter mit den Schrauben noch vorhanden sind, der restliche Teil der Bretter aber lag teilweise zersplittert auf den Stühlen – auch diese sind teilweise zerstört.

Zum Glück passierte der Absturz, als die Kirche leer war. In der Woche zuvor hatte der Kirchenraum noch den Schülern der Grundschule Zuflucht gegen die Kälte bei einem Feueralarm geboten – damals war der Kleinbrand schnell gelöscht.

Jetzt ist die Kirche geschlossen und die Gemeindeglieder müssen Zuflucht im benachbarten Gemeindehaus suchen. Auch der Gottesdienst wird zunächst in den Gemeindesaal verlegt.

Im Kirchenraum ist ein Gerüst aufgebaut und es wird nach der Ursache gesucht. Wenn keine Gefahr besteht, dass sich weitere Elemente lösen, soll die Kirche wieder geöffnet werden. Die Pfarrerin hofft, so die Gottesdienste an den Osterfeiertagen wieder in der Kirche feiern zu können – auch wenn dann der Deckenschaden noch sichtbar wäre.

