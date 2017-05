Worzeldorf: Polizei rettet Reh das Leben

NÜRNBERG-WORZELDORF - Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd wurde am Montagmorgen zum Lebensretter für ein Reh. Das Tier hatte sich in Worzeldorf in einem Zaun verfangen.

Eine Bewohnerin bemerkte am frühen Morgen das Reh, welches sich im Gitter eines Tores verfangen hatte. Die Frau verständigte die Polizei, die umgehend eine Streife entsandte. Vor Ort trafen die Beamten auf ein völlig entkräftetes Tier. Sein Zustand ließ darauf schließen, dass es bereits seit längerer Zeit in den Gitterstäben des Zugangstores gefangen war.

Zur Befreiung aus seiner misslichen Lage kam den eingesetzten Beamten die rettende Idee: Sie besorgten sich aus dem nahegelegenen Pferdestall ein auf pflanzlicher Basis hergestelltes Öl und rieben das Reh an den eingezwängten Stellen damit ein. Behutsam bewegten sie es dann mehrmals hin und her, so dass es nach kurzer Zeit tatsächlich gelang, das Tier durch die Gitterstäbe hindurchzuschieben.

Letztlich wurde es mit einer Decke eingewickelt und wieder an den Waldrand gebracht. Dort sprang das Reh dann nach tierärztlicher Begutachtung zurück in die Natur.

