Wrestler entern wieder den Markgrafensaal

Starke Männer, starke Frauen, viel Show, ein bisschen Glamour - und das alles familientauglich - vor 14 Minuten

SCHWABACH - Dass die German Wrestling Promotion (GWP) aus Roth endgültig in Schwabach angekommen ist, wurde bei der letzten Veranstaltung im Oktober deutlich. Der Markgrafensaal platzte mit über 600 Zuschauern aus allen Nähten und diese erlebten einen perfekten Mix aus Show, Sport, Akrobatik, Dramatik und Live-Musik. Am 6. Mai nun gibt es eine neue Auflage.

Andreas Ullmann alias Absolute Andy (li.) hatte sich im Herbst den WM-Titel zurückgeholt mit Unterstützung seines Promotors, Club-Legende Dieter Eckstein (re.). Am 6. Mai muss er den goldenen Gürtel wieder verteidigen. © Archiv-Foto: Schmitt



Andreas Ullmann alias Absolute Andy (li.) hatte sich im Herbst den WM-Titel zurückgeholt mit Unterstützung seines Promotors, Club-Legende Dieter Eckstein (re.). Am 6. Mai muss er den goldenen Gürtel wieder verteidigen. Foto: Archiv-Foto: Schmitt



Kleiner Blick zurück in den Herbst 2016: Spektakulärer Höhepunkt war seinerzeit Icarus, ein ungarischer Wrestler, sorgte für den Schocker des Abends, als er sich aus sechs Meter Höhe von der Empore des altehrwürdigen Markgrafensaals auf seine vier internationalen Gegner stürzte. Ein Moment für die Ewigkeit. Nach dem Kampf gab es minutenlange Standing Ovations. Dieter "Eckes" Eckstein und Absolute Andy konnten zudem an diesen Abend die "Mission Titelgewinn" erfolgreich abschließen. Andy, der Lokalmatador aus Hilpolstein, schaffte es, den l GWP World Champion Juvenile X zu entthronen und stand zum Schluss des Abends mit "Eckes" (seinem Gast-Manager) und dem goldenen Weltmeistergürtel in der Hand, triumphierend im Ring.

Der Herbst ist vorbei, der Frühling ist da, und so lockt die GWP mit ihrer "Spring Xplosion" die Wrestling-Freunde am Samstag, 6. Mai, wieder in den Markgrafensaal. Der Abend soll nicht mehr und nicht weniger als ein neuer "Meilenstein in der Geschichte der GWP werden", wie Nicolas Banner ankündigt.

Dschungel-Vizekönigin

Ein bisschen Show gehört zum Wrestling: Sophia Vegas Wollersheim gibt sich die Ehre. © Foto: oh



Ein bisschen Show gehört zum Wrestling: Sophia Vegas Wollersheim gibt sich die Ehre. Foto: Foto: oh



TV-Star und DJane Sophia Vegas Wollersheim hat an diesem Abend ihre Teilnahme zugesagt. Sie ist bekannt aus TV-Formaten wie "Die Wollersheims – Eine schrecklich schräge Familie", "Wild Girls". Zuletzt wäre sie um ein Haar Dschungelkönigin im RTL-Dschungelcamp geworden. Sie wird beim kostenlosen Meet & Greet vor der Show für die Fans anwesend sein und später auch in die Show eingebunden sein.

Zum Sportlichen: "Die Rohrzange aus Franken" Absolute Andy wird seinen GWP World Title gegen "Mr. Wrestling V" und seinen Schergen von "Der Firma", die ein beim letzten Mal ein Titelmatch erzwangen, verteidigen müssen. Ebenso steht für die grünhaarige Sara Elektra aus Finnland die erste Titelverteidigung an. Sie hatte sich den neu erschaffenen Damentitel der GWP im Oktober gesichert und trifft nun auf die bildhübsche Katherine Darcy aus England und die exotischen Jazz-Lanka aus Sri Lanka.

Mit Matt Cross kommt nach sieben Jahren ein alter Bekannter zur GWP zurück. Mittlerweile ist Cross ein weltweiter Star der Szene und bricht mit der Wrestling-TV-Serie Lucha Underground aus Los Angeles Einschaltquotenrekorde. Cross wird sich in der Paradedisziplin der GWP, dem Aerial Xplosion Match, mit Tristan Archer aus Frankreich und T-K-O aus Düsseldorf messen.

Stadtmeister gesucht

Und natürlich gibt es anlässlich des Schwabacher Stadt-Jubiläums ein zusätzliches und spezielles Schmankerl. In der "900 Jahre Schwabach Battle-Royal" werden eine Vielzahl der Athleten den neuen Schwabacher Stadtmeister küren und sich damit zusätzlich einen Titelkampf in der Zukunft verdienen. Dabei treffen Top-Stars der Szene wie Cash Money Erkan (Kosovo), Chris Colen (Österreich), Hakeem Waqur (Naher Osten), Juvenile X (Deutschland) auf lokale fränkische Helden, wie Bruder Chaos, Dani Psych und Georg "Schorschi" Gwärch.

Die GWP verspricht einen familienfreundlichen Abend mit drei Stunden Action, Spaß, Musik, Spannung und Glamour. Beginn ist um 18.30 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr.

Tickets im Vorverkauf unter Telefon (0 91 71) 89 61 12, bei Eventim und deren Vorverkaufsstellen sowie beim Veranstalter unter http://shop.gwp-wrestling.de