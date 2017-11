Große Gefühle, mitreißende Melodien und charmante Geschichten sind das Erfolgsrezept der bekanntesten Musicals dieser Welt. Musical Moments hat im Schwabacher Markgrafensaal nur das Beste aus über 20 der erfolgreichsten dieser Musicals präsentiert. Von den Blues Brothers und Elisabeth über Tanz der Vampire, Schuh des Manitu und We will rock you bis zum Abba-Knaller "Mamma Mia". Ein charmanter Mix aus guten Stimmen, gelungenen Regie-Gags und professionellen Darstellern hat die Show am Samstagabend zu einem magischen Erlebnis gemacht. © Robert Schmitt