Zu Ehren des Schutzpartons: Georgi-Ritt in Kammerstein

Jahrzehntealte Tradition gehört zu den größten Pferdewallfahrten in Franken - vor 1 Stunde

KAMMERSTEIN - Hunderte Schaulustige versammelten sich am Sonntag in Kammerstein zum traditionellen Georgi-Ritt, zu Ehren des Heiligen Georg, Schutzpatron der Reiter und Pferde.

Bei eitel Sonnenschein und lebhaftem Wind führte die Wallfahrt vom Festplatz über die Flure Kammersteins und dreimal an der Georgskirche vorbei. © Beatrix Frank

Nach der Begrüßung dankte Bürgermeister Walter Schnell den Teilnehmern des Festzuges und den Gästen für ihr Kommen, und allen Helfern. Bürgermeister Schnell erinnerte daran, dass im Umgang mit Pferden Vorsicht geboten sei.

1989 von Pfarrer Karl-Heinz Keller und den Pferdefreunden Bechhofen ins Leben gerufen, zählt dieses kulturelle Ereignis um den 23. April, Tag des heiligen Georg, zu den größten Pferdewallfahrten in Franken.

St. Georg hat als Schutzpatron eine jahrhundertenalte Tradition, lange vor Luther und der Reformation. Deshalb ist der Georgi-Ritt mit anschließender Segnung meist in katholischen Regionen daheim. Georg gilt besonders als Schutzheiliger der Pferde und Reiter. Bei eitel Sonnenschein und lebhaftem Wind führte die Wallfahrt vom Festplatz über die Flure Kammersteins und dreimal an der Georgskirche vorbei. Danach erfolgte der Festgottesdienst durch Pfarrerin Daniela Merz mit anschließender Segnung der Reiter und Pferde.

