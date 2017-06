Zwei Kühe büxen auf der A6 bei Schwabach aus

Tiere flüchten aus Anhänger - Polizei verhindert Schlimmeres - vor 21 Minuten

SCHWABACH - Eine tierische Flucht ist am Donnerstag noch einmal glimpflich ausgegangen. Zwei Kühe waren auf der A6 aus dem Anhänger eines stehenden Lastwagens ausgebüxt.

Laut Polizeibericht befuhr ein 67-jähriger Gastwirt am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr mit seinem Gespann die A6 in Richtung Heilbronn. Auf dem Anhänger waren zwei Kühe aufgeladen. Auf Höhe der Anschlussstelle Roth bemerkte der Fahrer Unruhe in seinem Anhänger und fuhr in den abgesperrten Baustellenbereich ein.

In dem Moment, in dem er nachsehen wollte, traten die Kühe die Laderampe des Viehanhängers auf. Anschließend flüchteten sie in Richtung des angrenzenden Waldgebietes, was einen Großeinsatz der Polizei auslöste.

Hubschrauber im Einsatz

Mit vereinten Kräften wurde glücklicherweise verhindert, dass die Tiere auf die Autobahn gelangten. Die beiden Kühe konnten nach langem Hin und Her letztendlich wohlauf eingefangen werden. Es waren mehrere Polizeistreifen und auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.