Zwei Männer dringend verdächtig

Polizei erhielt nach Einbruch in Röthenbach Hinweise von Zeugen - vor 52 Minuten

RÖTHENBACH/ST. W. - Unbekannte sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in Röthenbach/St. W. eingebrochen.

Die Täter drangen zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr über die Kellertür in das Einfamilienhaus in der Schulstraße ein. Sie erbeuteten etwa 1000 Euro Bargeld und einen Rucksack. Außerdem verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Auffälliges Verhalten

In diesem Zusammenhang konnte eine Zeugin zwei Männer beobachten, die sich im Bereich des Tatorts auffällig verhielten. Einer der beiden Männer führte einen blauen Rucksack mit sich, bei dem es sich der Beschreibung nach um den zuvor entwendeten Rucksack handeln könnte.

Einer der Männer war etwa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank. Er trug Jeans und einen dunkelgrauen Kapuzenpullover. Der andere Mann war etwa 40 Jahre alt und etwa 1,70 m groß. Er ist von kräftiger Statur und trug eine dunkle Jogginghose und eine schwarze Lederjacke.

Hinweise an den Kriminaldauerdienst, Telefon (0911) 2112-3333