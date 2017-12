Dutzende Einsatzkräfte rückten in der Nacht auf Montag aus, um einen Sattelzug zu löschen, der auf einem Parkplatz auf der Autobahn 9 bei Bayreuth in Brand geraten war. Verletzt wurde niemand.

Das Wirtshaus Zum Torwart ist zurück in der Weißenburger Gastronomielandschaft. Am heutigen Freitag eröffnet Udo Rauh das Weißenburger Traditionshaus am Ellinger Tor neu. Bei einer Feier mit Handwerkern, Freunden und Helfern gab es bereits am Mittwoch eine erste Gelegenheit, sich das rundum sanierte Wirtshaus anzusehen. Nach dem Willen des Wirts soll es ein Haus für jedermann sein. „Ich will die klassische Wirtshauskultur. Hier sollen sich Jung und Alt treffen. Auf einen Kaffee, etwas zu essen oder ein Bier“, erzählt Udo Rauh.