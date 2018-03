Schweinfurt: Keine Hinweise auf terroristischen Hintergrund

SCHWEINFURT - Nach dem Fund gefährlicher Chemikalien in einer Unterkunft für Obdachlose in Schweinfurt gehen die Ermittler nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Ein Teil der Substanzen wurde in der Nacht kontrolliert gesprengt.

Das Fundgebiet wurde am Montag weiträumig abgesperrt. Die gefundenen Chemikalien sind inzwischen sichergestellt. Foto: NEWS5 / Merzbach



Am Montagvormittag waren bei einer Zwangsräumung in einer Obdachlosenunterkunft im Westen Schweinfurts gefährliche Chemikalien und Hülsen entdeckt worden, die geeignet sind, um damit Rohrbomben zu bauen. Experten der Technischen Sondergruppe, die dem bayerischen Landeskriminalamt (LKA) untersteht, untersuchten die Substanzen bis tief in die Nacht hinein. Die Ergebnisse stehen noch aus. Es gebe aber keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund, teilte ein Sprecher mit. Teile der sichergestellten Substanzen wurden am Abend vor Ort kontrolliert gesprengt.

Noch am Montag nahm die Polizei drei Männer fest. Eine Frau, die ebenfalls im Visier der Ermittler stand, hat wohl nichts mit den gefährlichen Stoffen zu tun. Bei den anderen habe sich der Verdacht erhärtet - die Männer sind alle deutsche Staatsangehörige. Sie wurden an "verschiedenen Örtlichkeiten" festgenommen, sagte Polizei-Pressesprecher Laacke. Insgesamt waren etwa 300 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.

Rund 100 Menschen mussten ihre Häuser verlassen

Zur Sicherheit war bereits in den Morgenstunden das Areal rund um die Fundstelle weiträumig abgesperrt worden, die Polizei zog einen Sicherheitsradius von rund 200 Metern ein. Etwa 100 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, und durften erst nach Abschluss der Untersuchungen wieder zurückkehren. Das Problem waren die Gasleitungen", erklärt Laacke. Der Versorger habe diese erst in den frühen Morgenstunden wieder freigegeben. Seitdem ist auch die Sperrung des Wohngebiets aufgehoben. Die Anwohner waren in der Zwischenzeit bei der Turngemeinschaft Schweinfurt untergebracht.

