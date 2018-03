Schweinfurt: Nach Sprengstoff-Fund auch Waffen entdeckt

Erneuter Großeinsatz in Obdachlosenheim - 31-Jähriger in Gewahrsam genommen - vor 1 Stunde

SCHWEINFURT - Nachdem in einem Obdachlosenheim in Schweinfurt am Montag bereits Sprengstoff gefunden worden war, rückte am Dienstag das SEK erneut an: Diesmal hatte der Hausmeister Waffen in der Unterkunft entdeckt.

In dem Obdachlosenheim in Schweinfurt, in dem bereits am Montag Sprengstoff gefunden worden war, entdeckte ein Hausmeister am Dienstag zusätzlich Waffen in einer der Wohnungen. © NEWS5 / Merzbach



In dem Obdachlosenheim in Schweinfurt, in dem bereits am Montag Sprengstoff gefunden worden war, entdeckte ein Hausmeister am Dienstag zusätzlich Waffen in einer der Wohnungen. Foto: NEWS5 / Merzbach



Schon wieder musste die Polizei in Schweinfurt ausrücken: Der Hausmeister des Obdachlosenheims in der Euerbacher Straße, bei der es bereits am Montag zu einem Großeinsatz gekommen war, als bei einer Zwangsräumung Sprengstoff gefunden wurde , rief am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr die Polizei. Der Grund: Er hatte in einer Wohnung mehrere Waffen entdeckt.

Ursprünglich war er in das Appartement gegangen, weil er die Heizungsanlage wieder in Betrieb nehmen wollte. Wegen des Einsatzes am Montag wurde in der Unterkunft das Gas abgeschaltet, was er nun rückgängig machen wollte.

Da die Beamten nicht ausschließen konnten, dass es sich bei den gefundenen Waffen um scharfe Schusswaffen handelt, zog die Polizeiinspektion Schweinfurt das Spezialeinsatzkommando hinzu. Bevor es jedoch zum Zugriff der Einsatzkräfte kam, verließ der Mieter zufällig seine Wohnung. Der 31-Jährige ließ sich widerstandslos noch im Treppenhaus in Gewahrsam nehmen.

Die weiteren Ermittlungen übernahm nun die Schweinfurter Kripo. Bei einer ersten Überprüfung der Waffen stellte sich heraus, dass es sich um erlaubnisfreie Waffen handelt - also Waffen, die sich legal im Besitz des 31-Jährigen befinden. Für die Dauer der Überprüfung nahm die Polizei den Waffenbesitzer in Gewahrsam und brachte ihn zur Polizeiinspektion Schweinfurt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Bilderstrecke zum Thema Bombenverdacht in Schweinfurt: Chemikalien in Wohnung entdeckt Am Montagmorgen stieß ein Gerichtsvollzieher auf verschiedene Chemikalien in einer Obdachlosenunterkunft. Der Fund hatte einen Großeinsatz von Polizei und Spezialkräften zu Folge. Der Verdacht: Rohrbombenbau.