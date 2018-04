Schweinfurter Auto-Kratzer: Polizei nimmt Studenten fest

24-Jähriger auf frischer Tat ertappt - Weitere Vorfälle in Würzburg - vor 1 Stunde

WÜRZBURG/SCHWEINFURT - Nach dem Hinweis einer aufmerksamen Anwohnerin konnte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag einen Mann festnehmen, der an die 100 Fahrzeuge im Stadtgebiet Schweinfurt beschädigt haben soll. Die EKO "Lackkratzer" prüft derzeit einen möglichen Zusammenhang mit weiteren Vorfällen in Würzburg.

Gegen 3 Uhr morgens rief die Anwohnerin bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken an. Die Frau hatte beobachtet, wie ein Mann in der Wilhelm-Bechert-Straße in Schweinfurt mehrere Motorhauben und Türen von geparkten Fahrzeugen zerkratzt hatte. Die Polizei konnte daraufhin den mutmaßlichen Täter in der Nähe festnehmen.

Die Beamten stellten Beschädigungen an rund 100 geparkten Autos fest. Bei dem Mann handelt es sich um einen 24-jährigen Studenten, dessen Hauptwohnsitz sich im Landkreis Würzburg befindet. Die Polizei muss nun den Zusammenhang mit weiteren Vorfällen in Würzburg klären. Auch dort zerkratzte ein Unbekannter eine ganze Reihe an Fahrzeugen. Zur Klärung der Würzburger Vorfälle wurde bereits vor geraumer Zeit die EKO "Lackkratzer" gegründet.

Die Staatsanwaltschaft prüft währenddessen die Voraussetzungen für eine Vorführung des mutmaßlichen Täters bei einem Richter. Das Motiv des 24-Jährigen für die Sachbeschädigungen ist noch nicht bekannt.

