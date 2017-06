Schweiß-Alarm: Der Hitze-Hammer schlägt in Franken zu

Temperaturen steigen nun bis Donnerstag stetig an - Über 30 Grad erwartet - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Wer in den kommenden Tagen einen kühlen Kopf bewahren will, muss schon einige Tricks auf Lager haben. Denn: Am Sonntag startet der hitzige Hochsommer. Das Thermometer dürfte weit über die 30-Grad-Marke schnellen.

Ob es will oder nicht: Franken braucht in der kommenden Woche Abkühlung. Das Freibad ist da immer eine gute Adresse. © Hans-Joachim Winckler



Ob es will oder nicht: Franken braucht in der kommenden Woche Abkühlung. Das Freibad ist da immer eine gute Adresse. Foto: Hans-Joachim Winckler



Nein, der so oft zitierte Hochsommer scheint nun wirklich nicht mehr weit. Nachdem der Sonntag Franken mit fast perfekten 25 Grad, blauem Himmel und jeder Menge Sonnenschein verwöhnte, schlägt der Hitze-Hammer in Franken zu.

Heiß, heißer, Montag, könnte es dann schon zum Wochenstart heißen. 30 Grad prophezeit der Wetterdienst von nordbayern.de. Auch der fränkische Wetterochs hat ähnliche Prognosen: Dort rechnet man mit Sonne, Sonne, Sonne. Zwar bricht am Dienstag eine "kaum wetterwirksame Kaltfront herein", die habe jedoch auf die Temperaturen überhaupt keinen Einfluss. Eher im Gegenteil: Es soll mit 31 Grad hochsommerlich werden. Damit Sie die Hitze gut überstehen, haben wir die besten Tipps zusammengestellt.

Auch der Mittwoch lässt sich nichts nachsagen und verspricht uns bis zu 32 Grad und 12 Sonnenstunden. Laut wetter.com toppt der Donnerstag jedoch alles: Das Thermometer soll auf bis zu 34 Grad ansteigen. Also da kommt uns jede Abkühlung im kühlen Nass ja gerade recht.

Und die kommt auch, wenn es nach dem Wetterochs geht. "Die Lage wird komplizierter", heißt es dort. Eine Kaltfront aus dem Westen dürfte entweder am Freitag oder Samstag starke Gewitter bringen, so zumindest sind die aktuellen Prognosen. Vorrübergehend gehen dann die Temperaturen auf 25 Grad zurück.

Bilderstrecke zum Thema Unsere Tipps: Das sind die schönsten Biergärten in Franken Sommer, Sonne, Biergarten! Was gibt es schöneres, als an den wärmsten Tagen des Jahres an einem lauschigen Plätzchen ein frisch gezapftes Seidla zu zischen? Nichts, richtig. Wir haben für Sie eine Liste zusammengestellt mit ausgewählten Biergärten in Franken - den Favoriten der Redaktion.