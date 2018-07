Schweiß, Beats und Tränen: Das war los am Wochenende

Alle Bilder: Die regionalen Events der letzten Tage gibt's hier zusammengefasst - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der traditionelle Challenge in Roth, das "Container Love" in Nürnberg, das Schlossgartenfest in Erlangen - und dann auch noch Helene Fischer im Morlock-Stadion: Das Wochenende war eines der Superlative. Wir haben alle, aber wirklich alle Bilder!

Die ganze Triathlon-Szene blickte am Sonntag wieder nach Mittelfranken: Beim Challenge in Roth waren 5500 Sportler aus 76 Nationen am Start, um Höchstleistungen zu vollbringen. Alle Bilder zum Mega-Event gibt es hier.

Aber nicht nur in Roth wurde ordentlich Schweiß vergossen. Auch am Nürnberger Hauptmarkt gaben sich Volleyball-Größen die Ehre. Das Event stieg über drei Tage.

Bilderstrecke zum Thema Volleyball auf dem Hauptmarkt: Heiße Duelle auch am Sonntag Bereits Freitag und Samstag lieferten sich Volleyball-Asse mitten auf dem Hauptmarkt in Nürnberg heiße Duelle. Am Sonntag stiegen dann sowohl bei den Damen als auch bei den Herren jeweils Halbfinale und Finale.



Bilderstrecke zum Thema Baggern in der Hitze: Die Beachvolleyball-Bilder vom Samstag Auch am Samstag geht es bei der Techniker Beach Tour am Nürnberger Hauptmarkt heiß her. Nicht nur auf den Rängen kocht die Stimmung, sondern auch im Sand. Die Profis kämpfen bei warmen 27 Grad um den Einzug ins Achtelfinale.



Bilderstrecke zum Thema Sonne, Sand, Sportskanonen: Beachvolleyball auf dem Hauptmarkt Schon am ersten von drei Tagen ging es auf dem Nürnberger Hauptmarkt heiß her. Mitten in der Stadt traten die Teams bei strahlendem Sonnenschein gegeneinander an.



Weniger sportlich, dafür aber umso fescher war das Treiben in Erlangen. Beim Schlossgartenfest war die Stimmung nicht nur wegen des blendenen Wetters prächtig. Auch die Abiturienten warfen sich in Franken in Schale. Schließlich durften sich die Schülerinnen und Schüler in der Region über die bestandenen Abschlussprüfungen freuen.

Und was war sonst noch los am Wochenende? Na, das:

In Erlangen wurde der Schlossstrand eröffnet - ganz sommerlich mit viel Sand, Sonne und Liegestühlen.

Außerdem rockte am Sonntag Schlager-Ikone Helene Fischer das Max-Morlock-Stadion - und das vor knapp 80.000 Fans.

Bilderstrecke zum Thema Schlager-Party im Stadion: Helene Fischer verzaubert Nürnberg Ekstatischer Jubel bei den Fans: Wenn Helene Fischer die Bühne rockt, dann tut sie das richtig. Im Max-Morlock-Stadion beglückte sie ihre Anhänger mit den größten Perlen der Schlagermusik – ihrer Schlagermusik. Vorab heizte Ben Zucker zehntausenden Fans ordentlich ein. Wir haben die Bilder dieser Schlager-Sause!



Nicht gesungen, aber viel gestapelt wurde am Samstag beim 14. "Müller StaplerCup" in Nürnberg.

"Dirty Downhill": Der Dirtbike-Park in Wachendorf wurde am Wochenende eröffnet. Eine Menge cooler Biker mit coolen Stunts boten coole Motive für Fotos:

Bilderstrecke zum Thema Sommer, Sonne, Electro und Container Love in Nürnberg Über 30 verschiedene DJs heizten beim Container Love Festival den Musikliebhabern am Samstag in Nürnberg ein. Bei der 2. Ausgabe des Events legte dieses mal auch der bekannte DJ Chris Liebing auf. Am Sonntag geht es noch bis 22 Uhr bei schönstem Wetter weiter.



Bilderstrecke zum Thema Den halben Tag auf Rädern: Bilder vom 12-Stunden-Rennen in Schnaittach Bereits zum zehnten Mal lud der Radclub Schnaittachtal zum 12-Stunden-Rennen mit dem Bike. Insgesamt 400 Radbegeisterte aus Einzelfahrern oder Teams waren vor Ort. Den Rundkurs fuhren die Teilnehmer auf der Wiese sowie auf Wald- und Schotterwegen. Der Andrang war auch heuer riesengroß.



Bilderstrecke zum Thema Schöne Töne: Classic Night im Fürther Stadtpark Endlich mal ganz ohne Regenschirm konnte das Classic Openair des Stadttheaters im Fürther Stadtpark über die Bühne gehen - sehr zur Freude der zahlreichen begeisterten Besucher.



Bilderstrecke zum Thema Deutsche Hochschulmeisterschaft: Das Handball-Halbfinale in Erlangen Am Samstag begegneten sich der WG Hamburg und der WG Erlangen-Nürnberg im Halbfinale der Deutschen Hochschulmeisterschaften der Frauen im Handball. Die Bilder vom packenden Match gibt es hier.