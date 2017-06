Schwer verletzt: Biker fliegt bei Straßdorf über Leitplanke

HOF - Die Serie an schweren Motorradunfällen in der Region reißt nicht ab: Erneut verletzte sich ein Biker in Oberfranken am Montagabend schwer. Er flog mit seiner Maschine eine Fünf-Meter-Böschung hinab.

Seine Maschine blieb in der Leitplanke hängen - der 25-Jährige flog darüber hinweg. Foto: NEWS5 / Fricke



In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine: Ein Motorradfahrer verletzte sich am Montagabend bei Straßdorf im Landkreis Hof schwer, als er plötzlich stürzte. Warum der 25-Jährige von der Straße abkam, ist derzeit noch völlig unklar.

Nach seinem Sturz flog der Biker über eine Leitplanke, während seine Maschine darunter hindurch rutschte. Der 25-Jährige flog eine rund fünf Meter tiefe Böschung hinab und blieb mit schweren Verletzungen in einem Waldstück liegen. Die Feuerwehr musste den Mann dort über den Hang zu einem Rettungswagen schleppen. Ein Rettungshelikopter flog ihn wenig später in eine Fachklinik.

