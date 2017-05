Schwere Gewitter mit Orkanböen rauschen nach Franken

Der Deutsche Wetterdienst hat Unwetterwarnungen für die Region herausgegeben - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Gewitter und Regen haben in Teilen Deutschlands bereits Sonne und Hitze verdrängt. Auch in den nächsten Tagen sind heftige Unwetter möglich. Das Pfingstwochenende wird eher wechselhaft.

Vor allem Unterfranken könnte von den Unwettern besonders stark getroffen werden. © NEWS5 / Goppelt



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach am Dienstag für mehrere Bundesländer Unwetterwarnungen aus. So warnt er, dass eine Kaltfront örtlich Gewitter mit sich bringt. Bis in die Abendstunden kann es daher zu Unwettern kommen, bei denen in kurzer Zeit bis zu 35 Liter Regen pro Quadratmeter fallen kann. Auch orkanartige Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 110 Kilometern pro Stunde und Hagel halten die Meteorologen für möglich. Vor allem Unterfranken ist davon betroffen. Auch in Oberfranken sind laut DWD schwere Gewitter möglich.

Am anfälligsten für die Gewitter ist ein Streifen, der vom südwestlichen Niedersachsen bzw. dem Münsterland über den Harz und Thüringen bis nach Sachsen bzw. Nordbayern verläuft.

Am Mittwoch und Donnerstag sinken die Temperaturen ein wenig auf bis zu 26 Grad. Laut wetter.com bliebt es bei einer Regenwahrscheinlichkeit von fünf Prozent überwiegend trocken.

Am Freitag und Samstag soll es dann wieder an die 30 Grad warm werden, bei hoher Luftfeuchtigkeit sind dann wieder einzelne Schauer oder Gewitter möglich.

