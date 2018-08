Schwerer Betriebsunfall: Eisenstange ragt aus Hinterkopf

MÜNCHEN - Ein Bauarbeiter hat sich bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Aus seinem Hinterkopf ragte eine etwa ein Meter lange Eisenstange.

Als die Rettungskräfte eintrafen, ragte dem Mann eine etwa einen Meter lange Eisenstange aus dem Hinterkopf: Der Bauarbeiter war in München bei einem Betriebsunfall schwer verletzt worden. Eine Metallstange war herabgefallen und hatte den 51-Jährigen am Kopf getroffen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bargen die Einsatzkräfte den Mann mit Hilfe eines Krans aus einem mit Bauabfällen gefüllten Container in einer Baugrube von etwa zehn Metern Tiefe. Er kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall am Donnerstag kommen konnte.

