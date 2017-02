Schwerer Unfall auf A70: Lkw kracht in Warnleitanhänger

GOCHSHEIM - Am Montagvormittag hat sich auf der A70 zwischen den Anschlussstellen Schonungen und Haßfurt ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Lkw fuhr dabei auf einen Warnleitanhänger der Autobahnmeisterei auf. Der Fahrer wurde schwer verletzt, die Sperrung der Autobahn dauert an.

Mitarbeiter der Autobahnmeisterei arbeiteten in den Vormittagsstunden in Fahrtrichtung Bamberg an einer Tagesbaustelle, die mit drei Fahrzeugen abgesichert wurde. Hierbei kam auch ein Lkw mit einem Warnleitanhänger zum Einsatz.

Gegen 9.15 Uhr näherte sich auf diesem Autobahnstück ein 50-jähriger Bamberger mit einem Klein-Lkw. Er übersah nach Polizeiangaben offenbar die Warneinrichtungen. Wohl nahezu ungebremst fuhr der Mann mit seinem 7,5-Tonner auf den Warnleitanhänger auf. Dieser wurde völlig zerstört und auf das Zugfahrzeug aufgeschoben.

Der 50-Jährige wurde in seinem schwer beschädigten Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Mit schwersten Kopfverletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Zugfahrzeugs des Warnleitanhängers wurde leicht verletzt.



Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Bamberg komplett gesperrt. Am Nachmittag (Stand: 14.15 Uhr) dauert die Sperrung immer noch an.

Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Sachschaden auf insgesamt 80.000 Euro belaufen.



