Schwerer Unfall auf der A3: Autofahrer fährt auf Lkw auf

Pkw-Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht - vor 1 Stunde

WÜRZBURG - Am Dienstnachmittag kam es auf der A3 bei Würzburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Autofahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Gegen 15.15 Uhr fuhr der Autofahrer mit seinem Pkw auf der A3 in Richtung Nürnberg, als er zwischen dem Autobahndreieck Würzburg-West und der Anschlussstelle Würzburg/Kist auf einen Lkw auffuhr. Die Kollision war so stark, dass der Unfallverursacher in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde und von den kurz darauf eingetroffenen Rettungskräften aus dem Wrack herausgeschnitten und reanimiert werden musste. Der Fahrer des Lkw kam unbeschadet davon.

Aufgrund der schweren Verletzungen wurde die Person sofort mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert. Die A3 ist seitdem in Fahrtrichtung Nürnberg komplett gesperrt und soll laut aktuellen Informationen seitens der Polizei um 18.30 wieder befahrbar sein.

Dieser Artikel wurde um 18.22 aktualisiert.