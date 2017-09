Schock für den Fahrer eines Skoda Fabia und dessen Beifahrer in Töpen (Landkreis Hof): Aus bislang unbekannter Ursache kamen die beiden am späten Sonntagnachmittag mit ihrem Wagen von der Straße ab und krachten frontal in einen Baum. Dabei wurden beide Insassen schwer verletzt. Sie kamen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. © NEWS5 / Fricke