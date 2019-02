Schwerer Unfall in Oberfranken: 52-Jähriger stirbt im Krankenhaus

HOCHSTADT AM MAIN - Am Freitagmorgen kam es zu einem schweren Unfall bei Hochstadt am Main. Der schwer verletzte Unfallverursacher erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Ein Sachverständiger soll klären wie es zu dem Unfall kam. Eventuell hatte der Mann medizinische Probleme. Die Ortsdurchfahrt musste Freitagvormittag gesperrt werden.

Gegen 7.15 Uhr hat sich auf der Hauptstraße in Hochstadt am Main (Landkreis Lichtenfels) ein tödlicher Unfall ereignet, wie die Polizei mitteilte. Ein 52-jähriger Skodafahrer war Richtung Lichtenfels unterwegs, als er in der Ortsmitte zwischen zwei Kurven aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Kurz zuvor hatte er eine Bahnüberführung überquert. Der ihm entgegenkommende 57-jährige Skodafahrer bremste sein Auto zwar noch fast bis zum Stillstand ab, doch der Frontalzusammenstoß konnte nicht mehr vermieden werden.

Ein Passant brachte den nicht mehr ansprechbaren Unfallverursacher aus dem Auto. Er versuchte ihn zu reanimieren, bis schließlich der Notarzt eintraf. Dieser führte die Wiederbelebungsmaßnahmen fort, während der Mann ins Krankenhaus transportiert wurde, wo er schließlich verstarb. Der andere Skodafahrer wurde nur leicht verletzt.

Die Staatsanwalt Coburg hat einen Sachverständigen zur Unfallstelle beordert, um die Beamten der Polizei Lichtenfels zu unterstützen. Die Beschädigungen an den Autos lassen nicht zwangsläufig auf einen tödlichen Ausgang des Unfalls schließen, lautet sein erstes Fazit. Der Unfall könnte somit auch eine medizinische Ursache haben.

Die Ortsdurchfahrt war Freitagvormittag während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten gesperrt. Örtliche Feuerwehren kümmerten sich um die Umleitung.

Der Artikel wurde am 8.2. um 12.31 Uhr aktualisiert.

