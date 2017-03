Schwerer Unfall mit fünf Verletzten auf A9 bei Marktschorgast

Ein Verkehrsunfall an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren, ereignete sich am Dienstagmittag (07.03.2017) auf der A9 kurz nach der Anschlussstelle Marktschorgast (Lkr. Kulmbach). Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die vier Fahrzeuge und verteilten sich über alle drei Fahrspuren. Während der Unfallaufnahme und der Bergung war die A9 in Fahrtrichtung Süden komplett gesperrt. Aufgrund dieser ergab sich ein Rückstau von rund fünf Kilometern. Wie viele Personen verletzt wurden und wie schwer, ist bislang nicht bekannt. Foto: NEWS5 / Fricke © NEWS5 / Fricke