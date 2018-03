Schwerste Verbrennungen: 21-Jähriger in Lebensgefahr

Der Mann war am Rangierbahnhof Augsburg auf einen Waggon geklettert - vor 1 Stunde

AUGSBURG - Am Dienstagnachmittag fand ein Lokführer auf dem Augsburger Rangierbahnhof eine brennende Person am Boden liegend. Der Verletzte war offensichtlich zuvor auf einen Kesselwagen geklettert, wo es zu einem Stromüberschlag kam.

Der Lokführer stellte gegen 16.30 Uhr auf Höhe des Rangierbahnhofs Augsburg Nord fest, dass zwischen zwei abgestellten Güterwaggons Rauch aufstieg. Er stoppte seinen Zug, nahm einen Feuerlöscher und stieg aus um nachzusehen. Zwischen den Waggons entdeckte er schließlich eine brennende Person, die am Boden lag.

Der Lokführer löschte die Flammen und setzte einen Notruf ab. Der Mann erlitt am ganzen Körper schwerste Brandverletzungen und wurde mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Laut Angaben der Polizei schwebt er in Lebensgefahr.

Bei dem Opfer soll es sich um einen 21-Jährigen handeln, der offenbar auf einen abgestellten Kesselwagen geklettert war. Dort kam es dann zu einem Stromüberschlag, der den Mann von dem Waggon schleuderte.

Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Hergang des Unfalls dauern noch an.

