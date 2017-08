Schwüle Hitze ab Freitag: Es drohen wieder Unwetter

Dienstag und Mittwoch noch kühler, aber trocken - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Schritt für Schritt in Richtung Sonne: Die Woche hat kühl begonnen, doch zur Wochenmitte hin feiert der Sommer noch einmal ein Comeback. Bis zu 30 Grad und Sonnenschein erwarten uns am Donnerstag. Danach wird es schwülheiß.

Ein heftiges Gewitter entlädt sich über der Region. Foto: NEWS5 / Merzbach



In Fürth sind die Menschen immer noch damit beschäftigt, die Schäden des verheerenden Unwetters vom vergangenen Freitag zu beseitigen. Da braut sich am Himmel über der Region wieder etwas zusammen, das sich ausgerechnet am nächsten Freitag schon wieder entladen könnte.

Der Dienstag kommt zunächst aber mal ganz ähnlich daher wie der Montag. Neben einigen Wolken zeigt sich oft die Sonne, sodass die Temperaturen laut dem Wetterdienst von nordbayern.de auf bis zu 23 Grad ansteigen. Und auch am zweiten Wochentag ist kein Regen in Sicht! Am Mittwoch klettern die Temperaturen dann wieder auf bis zu 26 Grad. Die Sonne hält auch an diesem Tag den Regen erfolgreich in Schach.

Auch am Donnerstag lässt die Wärme nicht nach: Der Wetterochs meldet schwülwarmes Wetter für die Region und macht Hoffnung, dass es bei Sonnenschein bis zu 30 Grad warm werden könnte. Allerdings kann es vereinzelt auch zu leichten Gewittern kommen.

Der Freitag wird dann voraussichtlich wieder nass. Das kündigen zumindest zwei graue Regenwolken beim Wetterdienst von nordbayern.de an. Bei bis zu 27 Grad bleibt es jedoch sommerlich warm.

nb