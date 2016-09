Scirocco prallt gegen Baum: Beifahrerin stirbt in der Oberpfalz

Auch der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert - vor 1 Stunde

TRAITSCHING - Bei einem Autounfall bei Cham in der Oberpfalz ist eine Frau am Montag ums Leben gekommen. Der Fahrer des Wagens verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte in eine Baumgruppe. Die Beifahrerin starb.

Die Beifahrerin, die in diesem Wagen hier saß, war sofort tot. © NEWS5



Der Lebensgefährte der Verstorbenen ist aus zunächst ungeklärter Ursache auf einer Bundesstraße zwischen Traitsching und Wilting mit seinem VW Scirocco nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Das Auto durchbrach einen Wildschutzzaun und prallte in eine Baumgruppe. Die Beifahrerin sei sofort gestorben, der 50 Jahre alte Fahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen.

dpa/af

