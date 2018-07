Sechsjähriger rast mit selbst gebautem Kart durch Coburg

COBURG - Diesen Anblick wird eine Streife der Polizeiinspektion Coburg so schnell nicht vergessen. Mit einem selbst gebauten Go-Kart sorgten Vater und Sohn am Montagabend für Aufregung in der Straße Hinterer Floßanger. Kurios: Der Fahrer des Gefährts war gerade einmal sechs Jahre alt.

Mit diesem selbstgebauten Kart rasten Vater und Sohn (6 Jahre alt) durch Coburg. © Polizei Coburg



Gegen 17.50 Uhr fiel der Streifenbesatzung das Kart auf, welches zwischen zwei geparkten Autos in besagter Straße entlang fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das selbst gebaute Gefährt keine amtliche Zulassung besaß.

Noch kurioser gestaltete sich aber die Tatsache, dass nicht der 31-jährige Vater am Steuer saß, sondern sein sechs Jahre alter Sohn den Fuß auf dem Gaspedal hatte.

Unter Beobachtung seines Erziehungsberechtigten hatte der junge Rennfahrer die Spritztour unternehmen dürfen, bis die Polizei ihn schließlich stoppen konnte. Das Kart wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt und auf einem nahe gelegenen Abschleppplatz in Coburg abgestellt. Der Vater des Jungen muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

