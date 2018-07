"Sehr gute Honigernte": Frankens Bienen waren fleißig

In Nordbayern wurde deutlich mehr Honig produziert als im Rest Bayerns - vor 1 Stunde

SCHWARZACH AM MAIN - Bayerns Bienen waren heuer fleißig. Sie konnten viel Nektar einfliegen. Zumindest im Norden des Freistaats. In anderen Regionen sah es nicht so gut aus.

Ein Bienenvolk besteht aus etwa 50.000 Tieren. Sie bringen etwa 80 bis 100 Kilogramm Honig im Jahr. © Sven Hoppe/dpa



Die Bienen in Nordbayern haben heuer viel Honig produziert. In Südbayern gibt es dagegen deutlich weniger zufriedene Imker. "In Franken ist die Honigernte bisher sehr gut", sagte der Präsident des Deutschen Imkerbunds, Peter Maske, der Deutschen Presse-Agentur in Schwarzach am Main (Landkreis Kitzingen).

Nicht nur die Obstblüte sei ein toller Erfolg. Die Insekten konnten auch viel Waldhonig einfliegen. Im Wald kommen die Bienen über Umwege an den Honig. Dort geben die Bäume über die jungen Triebe einen Fruchtzucker ab, den Läuse holen und wieder von sich spritzen.

Diesen Fruchtzucker schlecken die Bienen auf und wandeln ihn in Honig um. "In Oberbayern hat es viel mehr geregnet. Da ist die Ernte schlechter ausgefallen", erklärte Maske. "Im Allgäu ist es ein bisschen besser. Aber die Franken-Imker sind die Gewinner des diesjährigen Bienenjahres."

Honigpreise werden sich nicht ändern

Sie würden zum Teil noch immer Honig schleudern. Ende Juli geht das Honigjahr üblicherweise dem Ende entgegen. Die Bienenvölker müssen dann gegen Schädlinge behandelt werden und sich für den Winter stärken können.

Die Honigpreise werden sich laut Imkerbund nicht ändern. Sie liegen bei etwa fünf bis sechs Euro für ein 500-Gramm-Glas. "Die Nachfrage nach regionalem Honig ist ungebrochen hoch", so der Experte, der selbst etwa 50 Bienenvölker betreut. Ein Bienenvolk besteht aus etwa 50.000 Tieren. Sie bringen etwa 80 bis 100 Kilogramm Honig im Jahr. Die Hälfte davon kann der Imker entnehmen, den Rest braucht das Volk selbst.

