SEK-Einsatz in Nürnberg: Betrunkener schießt von Balkon

47-Jährige wurde festgenommen, schweigt aber bislang - vor 40 Minuten

NÜRNBERG - Mit mehreren Schüssen von seinem Balkon aus hat ein betrunkener Mann am Mittwochabend einen SEK-Einsatz im Stadtteil Maxfeld ausgelöst. Der 47-Jährige wurde festgenommen.

Gegen 21.15 Uhr verständigten Zeugen die Polizei, weil in einem Wohnanwesen an der Avenariusstraße Schüsse zu hören gewesen waren. Streifen der Polizeiinspektion Ost und anderer Dienststellen sperrten den Bereich weiträumig ab. Die Beamten konnten zunächst keine verdächtig wirkenden Personen oder Geräusche feststellen. Während der Ermittlungen konnten Polizisten aber eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausmachen, von deren Balkon mehrfach in die Luft geschossen wurde.

Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) drangen kurz darauf in diese Wohnung ein. Dort trafen sie auf den alkoholisierten 47-Jährigen, der sich widerstandslos festnehmen ließ. Zu dem Vorfall schweigt er bislang. Eine Wohnungsdurchsuchung förderte eine Schreckschusswaffe, mehrere Patronenhülsen sowie weitere Beweismittel zutage, die alle sichergestellt wurden. Der 47-Jährige muss sich nun unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Es wurde niemand verletzt.

tig