SEK-Einsatz in Unterfranken: Bewaffneter Jäger verschanzte sich

Polizei sperrte Straßen ab und spricht von "psychischem Ausnahmezustand" - vor 50 Minuten

IPHOFEN - Der Bereich um die Innenstadt war gesperrt, zahlreiche Polizisten sperrten Straßen, sogar das SEK aus Nürnberg rückte an: In Iphofen im Landkreis Kitzingen hat es am Freitag einen großen Polizeieinsatz gegeben. Ein bewaffneter Rentner hatte sich in seiner Wohnung verschanzt.

Am Freitag lief von 12 bis etwa 15.30 Uhr ein großer Polizeieinsatz in Iphofen im Landkreis Kitzingen. Hierfür wurde der Bereich um die Innenstadt weiträumig abgesperrt. Eine reine Sicherheitsmaßnahme, wie eine Sprecherin betonte. Die Polizei hielt sich zuerst mit Informationen bedeckt, doch nun, wo der Einsatz beendet ist, wurden mehr Details bekanntgegeben.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage von nordbayern.de erklärte, hatte sich ein 78 Jahre alter Mann in "einem psychischen Ausnahmezustand" befunden. Der Senior hatte damit gedroht, sich das Leben zu nehmen, Angehörige verständigten daraufhin die Polizei. Der Mann, der Jäger ist, hatte Kurz- und Langwaffen zu Hause, wie die Polizei betonte. Um eine Gefahr für die Bevölkerung von Vornherein auszuschließen, wurde deshalb der betroffene Bereich weiträumig abgesperrt.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Kitzingen und mehrerer umliegender Dienststellen waren im Umfeld des Hauses positioniert. Sogar das Spezialeinsatzkommando (SEK) aus Nürnberg rückte an, eine Verhandlungsgruppe der Polizei Unterfranken war zudem im Einsatz. Gegen 15.30 Uhr hieß es dann Entwarnung: Der Rentner konnte von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Die Sperrungen rund um den Innenstadtbereich wurden wieder aufgehoben.

Der Artikel wurde um 16.04 Uhr aktualisiert.

Anmerkung der Redaktion: Generell berichten wir nicht über versuchte Selbsttötungen, außer sie erfahren durch die gegebenen Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Suizide. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie 24 Stunden am Tag Hilfe und Beratung. Alternativ könne Sie sich auch an den Krisendienst Mittelfranken unter der Tel.-Nr. 0911 4248550 wenden. Durch die Möglichkeit von Hausbesuchen in ganz Mittelfranken und durch persönliche Gespräche (ohne Wartezeit und Terminvergaben) ergänzt der Krisendienst das Angebot der Telefonseelsorge.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

als