Sekundenschlaf: 47-Jähriger fährt mit Ford in Gegenverkehr

Polizei ermittelt - Vier Personen wurden verletzt - vor 1 Stunde

ANSBACH - Weil er in einen Sekundenschlaf gefallen war, prallte ein 47-Jähriger in Ansbach mit seinem Auto frontal in einen Nissan. Der Ford-Fahrer und drei junge Männer wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 47-Jährige war gegen 4.35 Uhr mit seinem Ford Focus auf der Feuchtwanger Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Laut eigenen Angaben, war der Mann in der Knebelstraße kurz in einen Sekundenschlaf gefallen, als zur gleichen Zeit sein Hund, der auf dem Rücksitz saß, nach vorne sprang. Der 47-Jährige verriss darauf das Lenkrad und steuerte seinen Wagen nach links, wo er frontal mit dem Nissan eines 19-Jährigen zusammenprallte. Sowohl der Ford-Fahrer, als auch der 19-Jährige und seine beiden 18-jährigen Mitfahrer, wurden durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie vom BRK ins Krankenhaus gebracht werden mussten. An beiden Autos entstand ein Totalschaden in Höhe von 13.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen den Unfallverursacher wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

jm