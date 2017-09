Sekundenschlaf auf der A9: Fahrzeug überschlug sich

26-Jähriger nickt bei Stammham am Steuer ein - vor 53 Minuten

STAMMHAM - Dass Autofahren bei Übermüdung gefährlich sein kann, zeigte am Sonntagmorgen ein Unfall auf der A9 bei Stammham im Kreis Eichstätt. Ein 26-Jähriger nickte kurz am Steuer ein und fand sich wenig später im Grünstreifen wieder.

Müdigkeit wurde einem 26-Jährigen aus dem Landkreis Nürnberger Land am Sonntagmorgen zum Verhängnis. Gegen 6.50 Uhr war er mit seinem Seat Leon auf der A9 in Richtung Nürnberg unterwegs. Auf halber Strecke zwischen den Anschlussstellen Lenting und Denkendorf machte sich bei dem jungen Mann jedoch die Übermüdung bemerkbar: Der 26-Jährige nickte kurz am Steuer ein und kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte sein Auto mit einem Begrenzungszaun, worauf sich das Fahrzeug überschlug und erst im Grünstreifen auf den Rädern wieder zum Stehen kam.

Von dem Seat blieb nur noch ein Totalschaden, der vom Abschleppdienst geborgen werden musste. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 6500 Euro. Der Fahrer wurde leicht verletzt und suchte nach der polizeilichen Aufnahme selbst einen Arzt auf.

