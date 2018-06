Seltsame Beobachtung: Suche nach Vincent geht weiter

MILTENBERG - Mit Hochdruck sucht die Polizei nach dem 14-Jährigen Vincent aus Miltenberg - dabei kam ein Helikopter, Drohnen und eine Hundestaffel zum Einsatz. Das Nachtlager des Jungen scheint gefunden, zudem beschäftigt ein Vorfall am Mainufer die suchenden Einsatzkräfte.

Die Polizei sucht nach dem 14-jährigen Vincent aus Miltenberg. Alle Ermittlungen und Suchmaßnahmen blieben bisher erfolglos. © Polizei Miltenberg



Die Spur des Schülers Vincent Heck verliert sich in Wenigumstadt, einem Ortsteil des Marktes Großostheim in Unterfranken. Gegen 10.20 Uhr stieg der 14-Jährige dort laut Polizei am Sonntag in einen Bus der Linie 54 nach Aschaffenburg. An seinem Zielort, Obernburg im Landkreis Miltenberg, kam der Jugendliche jedoch nie an, deshalb verständigten seine Eltern die Polizei.

Die Einsatzkräfte veranlassten sofort eine Suche nach Vincent - ein Polizeihubschrauber war im Einsatz, Suchhunde durchforsteten das Gebiet. Auch Helfer von Feuerwehr und Rotem Kreuz waren Sonntag bis tief in die Nacht auf den Beinen. Trotz aller Bemühungen konnte der Schüler nicht gefunden werden.

Ganz Unterfranken sucht diesen Jungen: Seit Sonntag gilt de 14-jährige Vincent Heck als vermisst. © Polizei Unterfranken



Am Montag prüften die Beamten sämtliche Kontaktadressen, jedoch ebenfalls ohne Erfolg. Zudem wurde das Areal des ehemaligen Buntsandsteinbruchs am Main gegenüber von Bürgstadt mit Hubschrauber und Hunden abgesucht. Hier wurden die Beamten fündig: Denn in dem Steinbruch hatte sich der 14-Jährige offenbar ein Nachtlager errichtet, vor Ort fanden die Einsatzkräfte diverse persönliche Gegenstände des Jungen.

Jugendlicher rannte davon

Kurz darauf machten die Helfer der Freiwilligen Feuerwehren eine ungewöhnliche Beobachtung. Als die Einsatzkräfte zu Wasser auf dem Main unterwegs waren, bemerkten sie am Ufer einen Jugendlichen, der davonlief. Bis in die Nacht suchten die Helfer daraufhin das unwegsame Gebiet ab - dabei kamen auch Drohnen der Feuerwehr zum Einsatz. Die Suche nach dem Vermissten wurde laut Polizei auch am Mittwoch weitergeführt.

Die unterfränkische Polizei vermeldet zudem eine weitere neue Erkenntnis: Offenbar gibt es Zeugen, die bis zum Sonntagmittag per Handy Kontakt mit dem Jungen hatten.

Vincent Heck ist etwa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hat kurze dunkle Haare. Laut Polizei trug er zuletzt eine dunkle Jeans, ein dunkelblaues T-Shirt sowie schwarze Turnschuhe von Nike.

Die Polizei Miltenberg nimmt Hinweise zu Vincents Aufenthaltsort unter der Telefonnummer 093719450 entgegen. Besonders Schulkameraden, Freunde und Vertrauenspersonen, die etwas über den Verbleib des Jungen wissen, werden gebeten, Kontakt mit der Dienststelle aufzunehmen.

Dieser Artikel wurde am Mittwoch um 18.14 Uhr aktualisiert.

