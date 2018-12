Plötzlich steckte die Motorhaube im Wasser: Am Freitagabend ist eine Autofahrerin mit ihrem Wagen in einen Weiher in Kemnath gerutscht. Die ältere Dame war mit ihrem Nissan am Abend gegen 22 Uhr nördlich des Zentrums auf Parkplatzsuche. In der Dunkelheit verwechselte sie die Oberfläche des Kemnather Eisweihers mit einer Wiese und fuhr vorwärts direkt in das Gewässer. Wie die Polizei mitteilt, kamen Jugendliche der Frau zu Hilfe und befreiten sie über den Kofferraum aus dem Fahrzeug. Die hinzugerufene Feuerwehr musste nur noch dafür sorgen, dass auch das Auto wieder aus dem Weiher gezogen wird. Die Frau blieb unverletzt. © NEWS5 / Wellenhöfer