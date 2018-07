Seniorin rettet gleichaltrige Freundin vor Betrug

WÜRZBURG - Am Montagnachmittag versuchten Betrüger, die sich als Polizeibeamte ausgegeben hatten, eine 81-Jährige ihres Geldes zu berauben. Eine gleichaltrige Freundin der Seniorin durchschaute jedoch den Betrug.

Der Anruf erreichte eine ältere Dame in der Würzburger Innenstadt. Man fragte sie zunächst über ihr vorhandenes Vermögen aus, dann der Schock: Ein Mitarbeiter der Bank habe es auf ihr Geld abgesehen, deshalb solle sie umgehend zur Polizei gehen und die betroffenen 30.000 Euro aus Sicherheitsgründen dort abgeben - so behaupteten zumindest die angeblichen Polizeibeamten, eine weibliche und eine männliche Stimme, am Hörer.

Als die ahnungslose Frau bereits auf dem Weg zur ihrer Bankfiliale war, traf sie auf eine Bekannte, die den Schwindel sofort durchschaute und die 81-Jährige mit zu sich in die Wohnung nahm. Von dort aus verständigten die beiden Frauen die Polizei.

Auch die Telefone weiterer Senioren in und um Würzburg hatten in den vergangenen Tagen geklingelt, doch glücklicherweise fiel keiner auf die Betrüger herein. Das Polizeipräsidium Unterfranken warnt weiterhin vor dem sogenannten "Staatsgewaltentrick", bei dem das Vertrauen der Bürger in die Polizei schamlos ausgenutzt wird. Es wird deshalb darum gebeten, ältere Verwandte, Bekannte und Nachbarn umgehend zu informieren und für das Thema zu sensibilisieren.

Folgende Tipps hält die Polizei für Sie bereit:

Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt

Vergewissern Sie sich telefonisch bei Ihrer Polizeidienststelle, ob es sich bei dem Anrufer tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt

Die Polizei oder die Staatsanwaltschaft stellen telefonisch niemals Geldforderungen bzw. nehmen dieses von ihnen sicherheitshalber in Verwahrung

Übergeben Sie niemals Geld, Schmuck oder sonstige Wertgegenstände an Unbekannte

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert

Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich sofort an die örtlich zuständige Polizeidienststelle und erstatten Anzeige

