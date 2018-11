Sensation in Forchheim: Weltstar Sting sagt für Open-Air zu

Veranstaltung wartet mit überraschendem Stargast auf

FORCHHEIM - Was für eine Sensation! Weltstar Sting kommt im nächsten Sommer nach Forchheim. Am Sonntag, 23. Juni 2019, rockt der britische Sänger das Jahn-Gelände. Um 19 Uhr geht‘s los.

Sting wird beim Open-Air-Festival in Forchheim am 23. Juni 2019 auftreten. © NN



Sting wurde mit der Band "The Police" berühmt ("Every Breathe You Take", "Roxanne") und spielt seither in der ersten Liga des Rockbusiness. Die Sparkasse Forchheim holt zu ihrem 180. Gründungsjubiläum in Verbindung mit dem Veranstaltungsservice Bamberg nun den Briten nach Forchheim.

Der Vorverkauf bei Ticketmaster beginnt am Mittwoch, ab Freitag bei allen Vorverkaufsstellen. Sparkassenkunden können ihre Karten nur bei der Hauptstelle in Forchheim oder unter der Hotline 09191/88-333 kaufen. Kosten: 60 Euro für Sparkassenkunden, 76 Euro für alle anderen. Die große 90-er– Jahre-Party am Samstag, 14 Uhr, am selben Ort, präsentiert vom Veranstaltungsservice, wird von sieben Bands bestritten. Vorverkauf (einheitlich 31,90 Euro) ebenfalls ab Mittwoch an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Die Veranstalter rechnen mit 8000 Besuchern je Konzert, bis zu 12.000 sind möglich.

