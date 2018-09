September-Sommertraum: Baden in der Dauersonne

Kommende Tage bringen viel Wärme - stabiles Hochdruckgebiet über Franken - vor 9 Minuten

NÜRNBERG - Ein sattes Orangerot färbt in den nächsten Tagen die Wetterkarte der Region in warmen Tönen. Heißt: Es bleibt sommerlich warm. Nur in den Nächten fallen die Temperaturen auf knapp zehn Grad - im Vergleich zu den kuschligen 25 bis knapp 30 Grad während des Tages ist das richtig frisch.