"Sexpressung" in Bayern und der Region weit verbreitet

NÜRNBERG - "Sexpressung" kommt in Bayern immer häufiger vor - Anfang August sprach man in der Oberpfalz von 77, im ganzen Freistaat sogar von 870 Fällen. Doch was genau ist das und wie kann man dem entgegenwirken? Die Polizei gibt Antworten.

Immer mehr Menschen werden Opfer des sogenannten "Sexpressung". Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa



"Sexpressung" ist eine Form der Erpressung und zählt zur Cyberkriminalität. Das Verbrechen geschieht wie folgt: Die Täter versenden Spam-Mails, in denen sie angeben, es hätte sich eine Schadsoftware im Computer des Betroffenen eingeschlichen und dabei unbemerkt Videoaufnahmen mit der Webcam aufgezeichnet. Es handelt sich hierbei um Videomaterial, dass den Betroffenen bei sexuellen Handlungen zeigen soll.

Die Täter drohen, die angeblichen Aufnahmen im Internet zu veröffentlichen oder an Freunde und Bekannte weiterzuleiten. Um die Tat zu verhindern, werden die Opfer aufgefordert, einen gewissen Geldbetrag in Form von Bitcoints an eine genannte Adresse zu schicken.

Zwar verwenden die Täter verschiedene Absenderadressen, allerdings haben die Spam-Mails in gewissen Punkten eine Gemeinsamtkeit: Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, steht in der Email in der Regel "Achtung!". In der Betreffzeile können Sätze wie "Ihr Leben kann zerstört werden" oder "Ihr Ruf steht auf dem Spiel" stehen. Seit neuestem verwenden Täter ein Passwort im Betreff, das angeblich dem eigenen entsprechen soll.

Alles nur ein Bluff

In den bisher gemeldeten Fällen konnte keine tatsächliche Videoüberwachung des Computersystems festgestellt werden - es ist also alles nur reine Provokation. Die im Betreff genannten Passwörter könnten allerdings stimmen: Die Täter entnehmen beispielsweise zurückliegenden Datenabflüssen von Foren oder Shops alte Passwörter. Schlecht abgesicherte Webseiten ermöglichen es Cyberkriminellen, Nutzerdaten wie Mailadressen und Passwörter zu erlangen, bieten diese Daten anschließend auf einschlägigen Plattformen im Darknet an oder verwenden sie für Erpressungen.

Wie können Sie sich schützen?

Das Wichtigste zuerst: Nutzer sollten auf keinen Fall auf die Geldforderungen eingehen und sich ebenso von in der Nachricht aufgeführten Links fernhalten.

Falls das im Betreff genannte Passwort wirklich dem Ihren entsprechen sollte, gilt es, dieses unverzüglich zu ändern. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass Passwörter realtiv komplex sein sollten und regelmäßig geändert werden. Des Weiteren ist zu empfehlen, eine Anti-Viren-Software auf dem Computer zu installieren, die vor Spam oder möglichen Hackerangriffen warnt.

Unabhängig davon, welche Webseiten Sie besuchen, sollte immer auf die Webcam geachtet oder diese im Vorfeld deaktiviert werden.

Falls Sie Fragen zu "Sexpressung" haben, können Sie sich gerne an das Polizeipräsidium Oberpfalz wenden. Telefonnummer: 0941 / 506 - 1012.