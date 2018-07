Sexueller Übergriff in Würzburg: 28-Jähriger sitzt in U-Haft

Mann soll massive Gewalt angewendet haben - Couragierte Zeugen griffen ein - vor 1 Stunde

WÜRZBURG - Zwei Zeugen hörten Hilfeschreie einer jungen Frau aus dem Würzburger Ringpark. Vor Ort entdeckten sie, wie eine 22-Jährige regungslos am Boden lag - über ihr ein 28-Jähriger, der sofort flüchten wollte. Doch die couragierten Zeugen griffen ein.

Laut ersten Ermittlungen der Polizei waren die beiden Zeugen am Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr im Rennweg unterwegs, als sie plötzlich hörten, wie eine Frau im Ringpark laut um Hilfe schrie. Sofort machten sie sich auf den Weg in den Park, wo sie einen 28-jährigen Würzburger entdeckten, der gerade sexuelle Handlungen an einer 22-Jährigen vornahm. Laut Angaben der Polizei lag die junge Frau zu diesem Zeitpunkt regungslos am Boden. Nachdem der 28-Jährige von seinem Opfer abließ, forderten die Zeugen ihn auf, sitzen zu bleiben, da die Polizei bereits verständigt worden sei. Plötzlich stand der Tatverdächtige auf, schlug der 22-jährigen Zeugin heftig ins Gesicht und flüchtete. Der zweite Zeuge folgte dem 28-Jährigen jedoch bis zum Eintreffen der Polizeistreifen, sodass dieser von den Einsatzkräften festgenommen werden konnte. Die 22-Jährige Zeugin kümmerte sich bis zum Eintreffen der Polizei um die völlig aufgelöste Frau. Diese wurde während des Übergriffs von dem 18-Jährigen am Halsbereich verletzt und kam zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Noch am Samstagmorgen hat die Kripo Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Die Beamten hoffen nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung und versuchen insbesondere, den Nachhauseweg der Geschädigten zu rekonstruieren.

Die 22-Jährige war laut Angaben der Polizei schlank und hatte auffällige kurze schwarze Haare. Bekleidet war sie mit einem schulterfreien weißen Kleid und schwarzen knöchelhohen Schuhen.

Wem die Frau zwischen Mitternacht um 3.30 Uhr im Bereich der Bar "Mekong" bzw. der Juliuspromenade aufgefallen ist oder wer sie auf ihrem Nachhauseweg von der Bar bis zum Ringpark gesehen hatte, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/4571732 zu melden.

Der 28-Jährige verbrachte die Nacht zunächst in der Haftzelle der Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er am Sonntag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser ordnete wegen des dringenden Tatverdachts der Gefährlichen Körperverletzung Untersuchungshaft gegen den Mann an. Seitdem sitzt der 28-Jährige in Untersuchungshaft.

