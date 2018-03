Shisha-Bar wegen erhöhter CO-Werte geschlossen

Messungen zeigten gestiegene Kohlenmonoxid-Werte in Münchner Bar

MÜNCHEN - Eigentlich rückte die Feuerwehr in der Shisha-Bar in der Leopoldstraße in München an, weil Wasser aus der Decke trat. Wie sich dann allerdings schnell herausstellte, war das nicht das einzige Problem.

Wegen stark erhöhter Kohlenmonoxid-Werte hat die Feuerwehr eine Münchner Shisha-Bar geschlossen. Die Einsatzkräft waren am Freitag eigentlich ins Lokal in der Leopoldstraße in München ausgerückt, weil Wasser aus der Decke austrat.

Für die Betreiber ging der Notruf allerdings nach hinten los: Während des Einsatzes bemerkten die Feuerwehrkräfte einen Holzofen auf einem elektrischen Herd sowie mehrere mit glühender Kohle gefüllte Gastrobehälter. "Das war nicht fachmännisch", heißt es seitens der Feuerwehr.

Gasmessungen bestätigten den Verdacht: Die CO-Werte waren stark erhöht. Die Feuerwehr und die herbeigerufene Polizei räumten die Shisha-Bar und sperrten den Betrieb bis auf weiteres. Kohlenstoffmonoxid ist geschmacks-, geruchs- und farblos und kann tödlich sein.

