Sieben Fahrzeuge an Unfall beteiligt: A3 war komplett dicht

Eine Person zog sich bei der Unfallserie schwere Verletzungen zu - vor 1 Stunde

MARKTHEIDENFELD - Drei Verletzte, sieben beteiligte Fahrzeuge und gut neun Stunden Vollsperrung - das ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls auf der Autobahn 3 bei Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart).

Am Donnerstagmorgen gegen 8.25 Uhr war der Fahrer eines Muldenkippers vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme in Richtung Würzburg ins Schlingern geraten, wie die Polizei mitteilte. Der 53-Jährige sei gegen ein Auto und danach in einen auf dem Seitenstreifen stehenden Bus gefahren. Dadurch wurde dieser auf die Fahrbahn geschleudert. Beim Versuch, dem Bus auszuweichen, kam ein zweiter Lkw ins Schleudern und verlor dabei einen Teil seiner Ladung. Der Muldenkipper war zwischenzeitlich auf einen dritten Laster und schließlich auf die Mittelleitplanke aufgefahren. Dabei hob er ab und kippte auf seine rechte Fahrzeugseite.

Bei der Unfallserie wurde der Fahrer des Muldenkippers schwer verletzt. Die beiden Menschen im Bus kamen mit leichten Verletzungen davon. Durch umherfliegende Splitter und Ladung wurden außerdem ein Auto und ein Lastwagen auf der Gegenfahrbahn beschädigt.

Die Autobahn musste Richtung Würzburg für Bergungs- und Aufräumarbeiten bis in den frühen Abend hinein gesperrt werden. In der Folge entstanden lange Staus. Die Polizei schätzt, dass der Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich liegen wird.

